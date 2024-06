Incidente in via del Foro Italico, scontro tra due moto: due morti

Due morti in un incidente stradale a Roma. La doppia tragedia si è consumata intorno alle 11.30 di oggi, 30 giugno, in via del Foro Italico, in direzione stadio Olimpico, altezza di via Salaria. Un tratto di strada dove gli incidenti si ripetono con una frequenza disarmante. Siamo nella zona gergalmente definita come l'Olimpica, il tratto di tangenziale che costeggia l'Aniene.

A perdere la vita i conducenti di due motoveicoli, una Buell BL1 e una Triumph. Sul posto i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dei due centauri, e la polizia locale con il gruppo Parioli. Le due moto sono state sequestrate. La strada è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull'esatta dinamica di quanto accaduto.

Il drammatico precedente

Nella giornata di ieri avevano perso la vita altri due motociclisti, Nazzareno Sette, 37 anni di Marcellina, e Simone Esposito, 40enne di Palestrina. I due centauri si sono scontrati frontalmente sulla via Tiburtina Valeria, nei pressi di Roviano, fra Lazio e Abruzzo. Lo scontro nella giornata di San Pietro e Paolo. Anche per loro l'impatto è stato fatale.

20 morti a giugno

Sono 20 i morti in questo mese, 81 le vittime in incidenti stradali sulle strade di Roma e provincia nel 2024. L'ultima vittima, prima dei quattro motociclisti, era stata Margherita Giubilei, 63 anni, morta lungo la Strada della Neve, la via che collega la stazione ferroviaria di Pianabella di Montelibretti a Palombara Sabina. Prima di lei Marco Torre, il poliziotto morto sul raccordo anulare, Renzo Miconi Rocchi che ha perso la vita a Torre Maura e 48 ore prima di lui anche Valerio Marziali, 34 anni, dipendente dell'Ama, in via Casilina all'altezza di via Tor Tre Teste.

Quindi il drammatico caso di Manila De Luca e di Luca Pupillo, morto sulla Colombo. E ancora Stefano Venturini, giudice presso la corte d'Appello di Roma, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Roma Nord. A inizio mese avevano perso la vita anche Giacomo Sabelli, Enrico Colapicchioni, Gianluca Buttinelli, Anna Maria Zuppello, Stefano Violati, Andres Garcia Blanco, Vincenzo Dorascenzi, Anna Todaro e Valter Grossi.

Scontro tra auto e ambulanza

E nella giornata di domenica c'è stato un altro grave incidente. Coinvolti un'ambulanza e un'auto in via Serafini all'incrocio di via Palmiro Togliatti. Il personale dei vigili del fuoco hanno estratto l'autista dell'ambulanza, ferito, che è stato trasportato in ospedale. Il conducente dell'auto, rimasto illeso, è stato accompagnato in ospedale in stato di shock. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.