Tre morti in tre giorni: inizio di 2024 di sangue sulle strade di Roma

Tre morti in tre giorni. Un bilancio drammatico al quale si aggiungono anche cinque feriti, di cui 4 gravi. Neanche il tempo di iniziare il nuovo anno che il 2024 si apre come si era chiuso il 2023, con le stragi sulle strade di Roma e della provincia. L'anno passato si era chiuso con la tragedia di Danilo Pastorelli, papà di due gemellini morto a 41 anni nella mattinata del 29 dicembre. A costargli la vita un incidente sul raccordo anulare. Il tragico canovaccio non sembra cambiato.

Incidente mortale sul grande raccordo anulare

Due i sinistri mortali avvenuti il 3 gennaio. Uno proprio sul Gra, alle 9 del mattino. A perdere la vita a due chilometri di distanza da dove morì Pastorelli, un uomo di 34 anni al volante dell'auto avrebbe fatto tutto da solo. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Il dramma è avvenuto al chilometro 65,500, all'altezza dell'uscita 32 di via della Pisana. L'incidente in cui ha perso la vita S.A., queste le iniziali del 34enne, è avvenuto nella stessa zona dove lo scorso 18 dicembre perse la vita anche Mauro Palombelli, autotrasportatore di 61 anni.

Un anziano morto sulla Laurentina

A proposito di tratti di strada pericolosi, sulla Laurentina, ribattezzata ormai "strada della morte", alle 6:30 del mattino Roberto Lenti, un uomo di 78 anni, è morto dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra. Lo scontro al chilometro 18 in direzione Pomezia.

Secondo quando appreso Roberto Lenti era al volante di una Opel Mokka quando ha perso il controllo della vettura, impattando prima contro il guard rail e poi contro una Ford Focus guidata da un 57enne rimasto ferito e portato in ospedale in codice rosso. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Il primo morto del 2024

L'anno si era aperto con il drammatico incidente in cui ha perso la vita Antonello Mochi, la vittima più giovane. Aveva 27 anni. Il ragazzo, pasticcere di professione, poco dopo le 4 del mattino del primo gennaio stava guidando in direzione di piazza Pio XI quando su via Leone XIII, ha perso il controllo della vettura e ha urtato prima una Fiat 500 e poi è finito contro un albero. 'Toto', come lo chiamavano gli amici, è morto sul colpo.

Altri 4 feriti gravi

Detto dei tre morti e del ferito grave sulla Laurentina, al bollettino di sangue si aggiungono altre quattro persone in ospedale, di cui tre in codice rosse. Siamo nel X Municipio, quello del mare. Secondo quanto appreso, sulla via Cristoforo Colombo, poco dopo la mezzanotte una Ds3 condotta da un ragazzo di nazionalità ungherese di 23 anni ha impattato contro una Mercedes guidata da un 21enne.

Il 23enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, il 21enne all'Aurelia Hospital. Grave anche una 20enne a bordo della D3, trasferita al San Camillo. Tra i feriti pure una 18enne di origini albanesi, lei non è in gravi condizioni. Nell'impatto la D3 ha preso anche fuoco.