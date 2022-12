Strage di motociclisti a Roma, tre giovani morti in 24 ore

Una strage senza fine. Numeri da bollettino di guerra. Avevano tutti meno di 30 anni i tre giovani morti in altrettanti incidenti stradali avvenuti sulle strade di Roma nelle ultime 24 ore. Tomba di Nerone, Quarticciolo e Villa Borghese-Pinciano, questi i tre quadranti della città dove i soccorritori hanno accertato i decessi. Tre giovani vite spezzate, che si sommano alle decine di tragedie stradale che hanno tinto di sangue le strade dell'Urbe in questo anno che si sta per chiudere.

Motociclista morto al Muro Torto

Ultima vittima della strada è stato un motociclista italiano di 30 anni. Il sinistro intorno all'1:00 di stanotte, su viale del Muro Torto, dove l'uomo - a bordo di una moto Bmw - ha perso il controllo della due ruote mentre viaggiava in direzione piazzale Flaminio. Sbalzato in terra all'altezza di viale del Galoppatoio, per il centauro non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Un incidente autonomo, secondo i rilievi svolti dagli agenti del gruppo Nomentano della polizia municipale, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Morto scooterista al Quarticciolo

Una notte di super lavoro per i caschi bianchi della Capitale e per la polizia mortuaria. Meno di due ore prima, intorno alle 23:30 di mercoledì notte, a perdere la vita è stato un altro giovane, un 27enne ucraino, deceduto dopo che lo scooter che stava guidando si è scontrato con un'auto. Fatale per il ragazzo l'impatto fra lo scooterone Xmax sul quale si trovava ed una Mercedes Classe A. La moto e la due ruote si sono scontrate su viale Palmiro Togliatti, in zona Quarticciolo. Anche in questo caso i caschi bianchi del V gruppo Casilino ed il personale del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane.

Rider investito da automobilista drogato

Ad aprire l'amaro bollettino di guerra è stato un incidente avvenuto la notte fra il 13 ed il 14 dicembre, quando un rider indiano è stato travolto ed ucciso in zona Tomba di Nerone, a Roma Nord, da un 22enne alla guida di una Fiat 500. Uno scontro fatale per Abhishek Muralidharan, anche lui morto sul colpo dopo che lo scooter Honda si è scontrato con la vettura.

Nato a Nuova Delhi, il rider avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 17 dicembre. Una tragedia nella tragedia, con l'automobilista che sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Accusato di omicidio stradale, sull'incidente sono in corso gli accertamenti degli agenti del XIV gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale.

Il cordoglio dei sindacati per la morte del rider

Una morte in strada avvenuta mentre il rider stava lavorando. Ad esprimere vicinanza ai familiari del 27enne il sindacato Fit-Cisl Lazio. "Esprimiamo cordoglio e dolore per l’ennesima tragedia avvenuta martedì scorso, quando un rider ha perso la vita mentre lavorava a Roma. Vogliamo far arrivare il nostro abbraccio alla famiglia e rompere ogni forma di silenzio su tragedie di questo tipo - dichiarano in una nota congiunta Marino Masucci e Paolo Cerminara - che aggiugono che "in attesa che sia chiarita la dinamica di quanto è avvenuto, ribadiamo con forza e vigore che va fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza stradale e di ogni lavoratore, a partire da quella di persone che sono attive in strada, in diversi orari, in diverse condizioni meteo e in condizioni di solitudine. Nessuna azione, nessun gesto, nessuna misura deve restare intentata per fare in modo che la strada sia un luogo sicuro, e per tutelare l’incolumità di ogni lavoratore".