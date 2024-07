Roma, strade di sangue: altre 4 vittime nelle ultime 48 ore

Già cinque morti a luglio, se si considera anche la drammatica storia di Simona Piergiovanni, morta dopo cinque settimane di agonia, in seguito a un incidente avvenuto il mese scorso. Il week end si è chiuso con l'ennesimo drammatico bilancio delle strade di sangue a Roma. Quattro le notizie di decessi nelle ultime 48 ore.

Tre morti sulle strade di Roma

Il tragico fine settimana è iniziato alle prima ore di sabato quando si sono verificati due incidenti mortali. In viale Marconi, alle sei del mattino, ha perso la vita Sebastiano Schillaci, l'infermiere del 118 travolto e ucciso da un'auto mentre attendeva l'autobus in fermata. Residente a Marconi, Schillaci lavorava all'ambulatorio urologico del San Camillo. L'infermiere è stato travolto da un 26enne al volante di un'auto a noleggio. Fra le ipotesi quella della possibile alta velocità della vettura.

Il 13 luglio, un'ora prima, un'altra tragedia. È infatti morto anche Davide Patacchiola, originario delle Marche ma residente a Roma dove si era laureato in Giurisprudenza. Lui è stato vittima di un incidente in piazzale del Caravaggio. Lo scooterista, alla guida di una Honda Sh 300, proveniente da via Attilio Ambrosini, giunto sul piazzale, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto sulla rotatoria presente e cadendo in modo rovinoso. Fatale l'impatto.

La tragedia di Simona Piergiovanni

Quindi la drammatica notizia della morte di Simona Piergiovanni, una donna di 50 anni morta dopo 5 settimane di agonia dopo un incidente avvenuto in zona Colli Portuensi. L'incidente si era verificato venerdì del 7 giugno scorso all'incrocio tra via Alberese e vicolo di Papa Leone. Simona era a bordo del suo scooter Honda Sh quando è stata centrata da un furgone Iveco Daily. Dopo l'impatto la corsa in ospedale e la lotta in terapia intensiva. Nella notte tra domenica e lunedì è arrivata la drammatica notizia. Aveva compiuto 50 anni lo scorso 23 marzo e faceva la contabile presso uno studio commerciale.

Il bilancio dell'estate

Il bilancio di luglio, in questa prime due settimane, è già severo. Nel mese giugno, tra Roma e provincia, si erano già registrati 20 morti, di cui la metà entro i confini del raccordo anulare. Un mese iniziato con la morte di Andres Garcia Blanco, un ventenne di nazionalità spagnola, investito su via Appia Nuova, all'altezza di via Pizzo di Calabria, nella zona di Capannelle. Poi ancora le vite spezzate di tanti centauri come Gary Peconi, vittima di un incidente in moto a Tor Tre Teste, Stefano Violati che, anche lui in moto, si è scontrato contro un cinghiale sulla Cassia, Stefano Venturini morto anche lui in moto a Labaro, il barman Luca Pupillo morto in moto sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di Acilia.

E ancora i motociclisti Luca De Luca e Ngoc Than Tri Nguyen, e gli scooteristi Valerio Marziali e Renzo Miconi Rocchi. Otto le vittime sulle due ruote. A perdere la vita sulle strade di Roma a giugno è stata anche Manila De Luca. Lei era a bordo di un monopattino quando è stata travolta da un'auto a Tor Bella Monaca.