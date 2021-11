Auto contro betoniera, morti marito e moglie

Hanno perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro una betoniera. Erano residenti a Villa Adriana, nel Comune di Tivoli, e si chiamavano Giuseppe Bernardini e Rita Cerato i due coniugi deceduti in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato 13 novembre a Magliano de' Marsi, in provincia de L'Aquila. Deceduto sul posto l'85enne, la moglie è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale ad Avezzano, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

L'incidente con esito mortale è avvvenuto sulla strada statale 578, la cosiddetta Variante di Magliano de' Marsi, dove la Mercedes sulla quale viaggiavano si era immessa dopo essere uscita dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Morto sul colpo il marito, la moglie di 74 anni è stata elitrasportata in ospedale dove è poi deceduta.

Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale Anas ed i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che, dopo aver svolto i rilievi scientifici, stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.