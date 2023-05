Sangue sulle strade: a Roma tre morti e quattro feriti in 12 ore, salgono a 61 le vittime in questo 2023

Una lunga scia di sangue. Un drammatico bollettino che sale ogni giorno, con importanti picchi soprattutto nei fine settimana. Ancora morti sulle strade di Roma, un tragico weekend, dove sono decedute tre persone nell'arco di appena 12 ore. Incidenti con esiti mortali ma non solo, con altri tre sinistri importanti nel corso dei quali sono rimaste gravemente ferite quattro persone, fra le quali una bambina di 6 anni, trasportata d'urgenza in ospedale.

Auto contro albero a Centocelle

Tre morti sulle strade, due donne investite e un'automobilista contro un albero, avvenuti come detto in un arco temporale di meno di 12 ore. Ultima vittima in ordine cronologico un 41enne, morto in ospedale dopo un trasporto d'urgenza. La tragedia poco prima - intorno all'1:45 di stanotte - mentre l'uomo viaggiava sulla sua Ford Focus nella zona di Centocelle. All'altezza del civico 629 di viale Palmiro Togliatti - per cause ancora al vaglio della polizia di Roma Capitale - Devid Skowrdnek ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un albero. Un urto violento con la macchina che è poi carambolata contro tre vetture in sosta sulla strada di Roma sud. Arrivato al Vannini i medici hanno constatato la morte del 41enne italiano.

Morta investita a Ponte Mammolo

Un mortale che ha seguito di poche ore un altro sinistro drammatico nel corso del quale a perdere la vita è stata una donna, una cittadina romena di 54 anni. Trovata priva di vita accanto a un carrello della spesa, la signora è deceduta dopo essere stata investita da una Volkswagen Polo condotta da un ragazzo di 20 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. La tragedia intorno alle 19:00 all'altezza dell'incrocio fra la via Tiburtina e via Cassino, in zona Ponte Mammolo, al Tiburtino.

Investita da un furgone ad Acilia

Ad aprire il tragico bollettino alle 14:00 di domenica nel quartiere di Acilia un'altra donna, Eliana Hordenco, anche lei investita. A travolgerla un furgone - un Fiat Doblò. Per la 57enne, anche lei originaria della Romania, non c'è stato nulla da fare.

Auto ribaltata sul raccordo anulare

Strade cittadine, ma anche superstrade. Oltre alle tre vittime sempre nella serata di domenica - alle 21:00 - sono rimasti gravemente feriti due uomini. Lo scontro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto all'altezza del chilometro 12 del Grande raccordo anulare, verso l'uscita Cassia. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora al vaglio, una delle vetture si è ribaltata più volte perdendo il motore. La seconda auto coinvolta, sopraggiungendo, si è scontrata con il motore presente sulla carreggiata.

Bambina di 6 anni elitrasporta in ospedale

Tragica domenica, ma non solo. A distanza di altre 12 ore, a partire dalle prime ore di questo lunedì, si sono registrati altri due feriti gravi. Fra loro una bambina nata nel 2017, estratta da un'auto dai vigili del fuoco in seguito a uno scontro con un camion avvenuto in via Arno, a Pomezia. La piccola è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Pedone investito al Pigneto

Poco dopo, alle 10:00 di questa mattina, un quarto ferito, sempre grave. Un uomo, investito da un'auto mentre attraversava la via Prenestina all'altezza di via del Pigneto, nell'omonimo quartiere del V municipio.

61 morti a Roma e provincia nel 2023

Una domenica di sangue che ha fatto impennare amaramente il bollettino dei morti sulle strade di Roma e provincia in questi primi 5 mesi del 2023. 61 le persone decedute. Un'amara conta che segue un altro tragico weekend (quello del 19-21 maggio) dove, come riporta l'osservatorio Asapa, sono morte in tutta Italia 23 persone in 72 ore. 16 automobilisti, 3 motociclisti, 1 pedone, 2 conducenti di monopattino e 2 conducenti di furgone. Tre le vittime nel Lazio, due a Roma e provincia.

49 morti a Roma in 5 mesi

Un ennesimo fine settimana tragico, che ha trovato il commento del sindacato Sulpl Roma CSE FLPL - Diccap: "Tre morti per collisione stradale in meno di 24 ore in tre eventi diversi. Portano a 49 il numero dei morti sulle nostre strade da inizio anno. In 148 giorni. Un morto ogni 3 giorni. Chi sarà il prossimo? Perché la domanda è questa. Non è se o dove succederà, ma chi sarà il morto che i parenti piangeranno?".

Articolo aggiornato con i nomi delle vittime alle ore 16:35 del 29 maggio 2023.