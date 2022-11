Incidente in autostrada: camion travolge camper, auto ed un furgone. Due morti

Tragedia stradale in autostrada dove sono morte due persone. L'incidente è avvenuto nella notte sull'A12 Roma-Civitavecchia. Quattro i mezzi coinvolti: un camion, un'auto, un furgone ed un camper.

Il dramma si è consumato poco dopo l'1:00 della notte fra il 25 ed il 26 novembre all'altezza del chilometro 4 dell'autostrada, nel tratto compreso tra Fregene e il bivio con l’A91 Roma-Fiumicino, in direzione Roma. Qui, per cause in via di accertamento, un camion avrebbe innescato una maxi carambola travolgendo un camper, un'auto ed un furgone.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco di Cerveteri - con la squadra 26A, la Monte Mario 8A e la squadra Usar di ricerca e persone - personale Anas, i soccorsi meccanici, la polizia stradale ed il personale della direzione V tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Al fine di consentire i rilievi scientifici e mettere in sicurezza il tratto di A12 dove è avvenuto l'incidente è stata temporaneamente chiusa l'autostrada fra le uscite Fregene e lo svincolo per l'A91, in direzione della Capitale. Terminati gli accertamenti la viabilità è stata ripristinata regolarmente.