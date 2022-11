Carambola mortale in autostrada, la dinamica dell'incidente

Due morti e tre feriti, fra cui due in condizioni gravi. Questo il pesante bilancio della tragedia stradale avvenuta sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia sabato notte. Due gli incidenti, avvenuti in rapida successione: il primo intorno all'1:00 quando un camper ed un furgone frigo si sono tamponati all'altezza del chilometro 4, nel comune di Fiumicino. Alla guida del caravan un 80enne romano, mentre nel Daily si trovavano due cittadini del Bangladesh che avevano appena consegnato del pesce sul litorale.

Il primo incidente

Un incidente senza feriti quello che ha coinvolto il camper ed il furgone con i due veicoli fermatisi in seguito all'urto fra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia. In direzione Roma sono quindi sopraggiunte due auto che, impossibilitate ad oltrepassare l'ostacolo, si sono fermate sulla corsia di emergenza.

Travolti dal camion

Poi la tragedia, quando un autoarticolato condotto da un 27enne di origini campane ha travolto camper, furgone ed una delle auto fermatasi poco prima con all'interno una donna di 30 anni, con il marito uscito dall'abitacolo per sincerarsi delle condizioni dei feriti del primo tamponamento. Un impatto violentissimo, con il camper, il furgone ed una delle auto colpite in pieno dal mezzo pesante.

Due morti sul colpo

Scaraventate oltre il guardrail le due persone che si trovavano sul Daily, il passeggero - un 36enne del Bangladesh - è morto sul colpo con l'autista, un suo connazionale, rimasto gravemente ferito. Nell'impatto non ce l'ha fatta nemmeno l'autista del camper, un romano di 80 anni, per il quale i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

Due feriti in fin di vita

Gravissima anche la donna di 30 anni che si trovava all'interno dell'auto travolta nella carambola. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, la 30enne è stata trasportata al policlinico Gemelli dove lotta fra la vita e la morte. In condizioni critiche anche il 40enne conducente del furgone, accompagnato in pericolo di vita all'ospedale San Camillo. Lievemente ferito invece l'autotrasportatore, con il 27enne trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Gli accertamenti della polizia stradale

Eseguiti i primi rilievi scientifici - andati avanti per tutta la notte e buona parte di sabato mattina - gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Ladispoli - coordinati dal dottor Fausto Pietracci - stanno terminando gli accertamenti per comprendere se i conducenti dei veicoli coinvolti nel tamponamento avessero segnalato adeguatamente la presenza dei veicoli fermi in avaria. Sequestrato anche il cronotachigrafo del mezzo pesante, per accertare la velocità alla quale andava l'autoarticolato che ha travolto il camper, il furgone e l'auto. Resta la tragedia con un bilancio pesantissimo di due morti e due persone che lottano fra la vita e la morte in un letto d'ospedale.