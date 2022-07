Perde controllo dell'auto e si ribalta sull'A1, morte due persone

Tragedia sulla A1, dove a causa di un incidente mortale sono morte due persone. È avvenuto alle porte di Roma, all'altezza del chilometro 555 dell'autostrada del sole, a poche centinaia di metri dal casello di Guidonia Montecelio. Sul posto la polizia stradale, il personale medico e i vigili del fuoco di Montelibretti.

Inutili i soccorsi. A perdere la vita un uomo di 72 anni e una donna di 68 anni. I due erano nella stessa auto. Sul posto è stato necessario anche l'utilizzo dell'autogru Ag10 per rimuovere il mezzo incidentato. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Il conducente dall'auto, quindi, per cause al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata.