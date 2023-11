Due vite spezzate in 4 ore: sulle strade di Roma e provincia più di 170 morti in un anno

Alejandro Vladimir Guaman Ushiña aveva 30 anni, Liviu Patrintas invece ne aveva 40. Sono loro le ultime due vittime delle strade di Roma e provincia. In questo 2023 sono 176 i morti in incidenti stradali, tra loro soprattutto centauri e pedoni. Proprio come Alejandro Vladimir e Liviu. Su entrambi i sinistri è al lavoro la polizia locale di Roma Capitale.

"Sono anni che chiediamo una strada sicura"

Il primo incidente, in ordine cronologico, poco prima delle 22 in via di Castel di Leva. Liviu Patrintas è stato investito e ucciso da un uomo al volante di una BMW 316 in un tratto di strada poco illuminato, mentre camminava sul ciglio della strada, a ridosso di un distributore di benzina. Il conducente dell'auto, negativo ai test di alcol e droga, è stato denunciato per omicidio stradale.

Una prassi in questi casi per consentire ulteriori rilievi. In attesa dell'accertamento della dinamica, che comunque appare chiara, i residenti di Castel di Leva chiedono maggiore sicurezza. A raccontarlo è Barbara Di Caprio, presidente del comitato di quartiere Casal Fattoria, insediamento di 400 anime a poco più di un chilometro da via di Castel di Leva e dal luogo dell'incidente. "Sono anni che chiediamo un attraversamento pedonale in sicurezza, ma non riusciamo a ottenerlo".

"Il nostro Paese non sta risolvendo il problema"

Una richiesta che arriva a pochi giorni dalla protesta a Roma del Movimento Diritti Dei Pedoni nella giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale: "Il nostro Paese non sta risolvendo il problema, e questo ha un impatto sulla vita e sulla sicurezza, particolarmente di pedoni e ciclisti ma non solo, su tutti gli utenti della strada, come i numeri ci confermano. La situazione più grave riguarda Roma e tutta la regione Lazio. Nella Provincia di Roma sono già 176 le vittime del traffico stradale dall'inizio del 2023".

"Nella sola Roma Capitale ci sono stati 11.900 incidenti su strade urbane con 126 morti, di cui ben 36 erano persone a piedi e 14.590 feriti. - hanno sottolineato - Secondo un recente studio della Lumsa (luglio 2023) a Roma si verificano tre incidenti stradali ogni ora. Il trend risulta spaventosamente in crescita, i dati consolidati nel 2022 fanno registrare +33 morti rispetto ai dati del 2019".

Comunità ecuadoriana in lutto

E oltre ai pedoni, anche chi è sulle due ruote corre un grosso rischio per la propria vita ogni giorno. Lo sanno bene i familiari di Alejandro Vladimir Guaman Ushiña. La comunità ecuadoriana, saputa la notizia della morte del loro caro, si è listata a lutto. Lo zio Luis Alfonso, su Facebook, ha pubblicato una immagine con un fiocco nero. Sotto, tanti commenti dei sudamericani a Roma.

"Ti sono vicina - scrive Lucia - è una situazione molto triste e non ci sono parole solo il tempo per placare il dolore. Siate coraggiosi in questa dura prova", si legge in uno degli oltre 100 messaggi pubblicati sulla bacheca dello zia della vittima.

Stando alle indagini della polizia locale, Alejandro Vladimir Guaman Ushiña era a bordo del suo scooter Honda 125 quando, in via Cassia Nuova, intorno all'una di notte si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris guidata da un giovane di 19 anni. Sottoposto ai test di alcol e droga, i cui esisti si sono rivelati negativi, il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale in attesa che le indagini accertino la dinamica del sinistro mortale.