Tre morti e due persone in fin di vita in 12 ore: sulle strade di Roma è una strage senza fine

Tre morti e due feriti gravi. Dodici ore tragiche sulle strade di Roma e provincia che incrementano il bollettino delle vittime della strada. Un giovedì di sangue, in cui hanno perso la vita tre uomini. Due invece i feriti, trasportati d'urgenza in altrettanti ospedali della Capitale. La notte prima un altro ferito grave, un motociclista rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto sul grande raccordo anulare. Dall'inizio dell'anno sono 186 le persone decedute a Roma e provincia in seguito a dei sinistri stradali.

Incidente a Centocelle

Ultimo incidente stradale in ordine di tempo nella zona di Centocelle. L'intervento degli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale nel cuore della notte - alle 4:00 - su viale Palmiro Togliatti, altezza incrocio via Prenestina. Sul posto un automobilista in gravi condizioni, finito fuori strada mentre si trovava a bordo di una Smart Fortwo. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato al policlinico Tor Vergata in gravi condizioni. Un sinistro autonomo, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Scooterista grave in ospedale

Grave anche uno scooterista, rimasto coinvolto in un altro incidente stradale in zona Nomentano-Piazza Bologna. Il sinistro alle 22:30 sulla rotatoria di via Bari, all'altezza di piazza Salerno. Le pattuglie del II Sapienza della municipale una volta sul posto hanno trovato uno scooterista in terra, accanto un Honda Sh 150. Grave, è stato portato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I, in pericolo di vita. Eseguiti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno cercando di comprendere se nell'incidente sia rimasto coinvolto un altro veicolo. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle parole dello scooterista - ancora in ospedale in gravi condizioni - e dalla presenza di eventuali testimoni.

Tre morti in sei ore

Un bollettino di guerra, soprattutto in virtù di tre precedenti incidenti con esito mortale avvenuti nell'arco di sei ore. A chiudere l'amaro cerchio un automobilista romano di 56 anni. Alla guida di una Mercedes - alle 22:30 circa - l'uomo si è schiantato contro un muro su viale Palmiro Togliatti all'altezza del Centro Carni, al Collatino. Trasportato in ospedale è poi deceduto.

Pirata della strada sulla Nomentana

Poco meno di un'ora prima - intorno alle 21:40 - sono invece stati gli agenti del II Sapienza a dover constatare la morte di uno uomo di 41 anni, uno scooterista. Trovato privo di vita sull'asfalto, accanto al suo scooter Piaggio, gli agenti della municipale hanno accertato il coinvolgimento di un secondo veicolo - un'auto - con il conducente, di fatto un pirata della strada, allontanatosi senza prestare i primi soccorsi.

Mortale sulla Roma-Fiumicino

Ad aprire il tragico bollettino di sangue era stato un altro scooterista, un romano di 34 anni. Fatale per lui un incidente avvenuto sull'autostrada Roma-Fiumicino intorno alle 16:30. Come accertato dalla polizia stradale si sarebbe trattato di un incidente autonomo, sul quale gli agenti stanno terminando gli accertamenti.

Motociclista contro il new jersey sul Raccordo anulare

Un giovedì tragico, preceduto nella notte da un altro grave incidente. Teatro del sinistro il Grande raccordo anulare di Roma. A impattare una moto e un'auto. Violento lo scontro - avvenuto in carreggiata interna all'altezza dell'uscita di via Aurelia - con il centauro che in seguito all'urto si è schiantato contro il new jersey a forte velocità. Sbalzato dalla sella della moto è rimasto gravemente ferito e poi trasportato d'urgenza in ospedale. Primi a intervenire due dipendenti di un'azienda che lavora per conto di Anas. Liberi dal servizio si sono fermati a prestare i primi soccorsi per poi richiedere l'intervento della PolStrada e del personale Anas. Illeso l'automobilista, fermatosi subito dopo il sinistro.