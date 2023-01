Tragico venerdì sulle strade di Roma: tre morti in incidenti in poche ore

Avevano 31, 45 e 46 anni le tre persone morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti sulle strade di Roma in poche ore. Un tragico venerdì, una giornata di sangue. Casal Bernocchi, Ottavia e Fonte Ostiense i tre quartieri della Capitale dove i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il tragico destino delle tre vittime, tutti uomini.

Moto contro auto sulla via Ostiense

Ad aprire il tragico bollettino alle 6:30 di questa mattina sulla via Ostiense un ragazzo di 31 anni. Alla guida di una moto Benelli il centauro si è scontrato frontalmente con una Opel Meriva condotta da una 28enne. Un impatto violentissimo, avvenuto all'altezza di via di Malafede, fra Giardino di Roma e Casal Bernocchi, con la moto che dopo lo scontro con la vettura ha preso fuoco. Inutili i soccorsi, il giovane motociclista è infatti morto sul colpo.

Auto fuori strada sulla via Trionfale

Poco dopo, intorno alle 9:00, sono stati invece gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire sulla via Trionfale, zona Ottavia. All'altezza dell'incrocio con via Ipogeo degli Ottavi il conducente di una Mercedes classe B - un uomo di 45 anni - è uscito fuori strada, forse dopo aver accusato un malore. Nonostante l'intervento dell'ambulanza del 118 anche in questo caso per l'uomo non c'è stato nulla da fare, se non accertarne la morte.

Jeep contro un pilone a Fonte Ostiense

A chiudere l'amara mattinata di sangue una terza vittima, un automobilista di 46 anni. In questo caso l'uomo - alla guida di una Jeep Renegade - ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro uno dei piloni dell'ex Laurentino 38, a Fonte Ostiense. Anche in questo ultimo incidente, gli agenti del gruppo Eur intervenuti in viale Ignazio Silone poco hanno potuto, se non registrare l'ennesima vittima della strada.

Scooter contro un cinghiale

Un amaro bilancio quello di questo secondo venerdì del nuovo anno, a cui si deve aggiungere un altro grave incidente avvenuto nella nottata a Roma Nord, zona Due Ponti. In questo caso a rimanere gravemente ferito è stato uno scooterista di 58 anni, scaraventato dalla sella del suo Honda Sh 300 dopo che un cinghiale è sbucato sulla via Cassia Nuova dal vicino parco dell'Insugherata. In condizioni gravi l'uomo è stato trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli.

Sette morti dall'inizio dell'anno

Con le tragedie di questa mattina salgono a sette le vittime della strada a Roma e provincia in questo prime due settimane del nuovo anno. Ad aprire il tragico bollettino uno scontro tra due auto, avvenuto in via di Casal del Marmo il primo giorno di questo 2023. A perdere la vita un uomo di 76 anni alla guida di una Fiat Panda. Tragico destino che ha accompagnato anche Alex Tursi, operatore socio sanitario di 44 anni, morto in una carambola avvenuta il 7 gennaio sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Poi l'11 gennaio, quando a morire fu Michele Mosca, coinvolto in un incidente autonomo su via di Tor Vergata, dove la Smart che stava guidando si è schiantata contro un palo dell'Acea non lasciando scampo al 59enne. Ieri mattina la morte di Lorenzo Moi, di appena 21 anni , investito da un bus sulla via del Mare. Stamattina un tragico venerdì, dove nel volgere di poche ore hanno perso la vita tre persone.