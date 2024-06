Giacomo Sabelli morto in un incidente sull'Olimpica. Tre dirigenti comunali a rischio processo

Omicidio colposo. Per questa ipotesi di reato la procura della Capitale ha chiuso le indagini, passo che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di 3 dirigenti del comune di Roma in relazione alla morte di Giacomo Sabelli, un giovane di 22 anni che perse la vita per un incidente stradale nel dicembre del 2022 in ospedale, in conseguenza di un incidente avvenuto due settimane prima lungo via del Foro Italico, la cosiddetta via Olimpica.

In particolare, sotto accusa ci sono dei funzionari del dipartimento che si occupa della manutenzione stradale. Secondo quanto ricostruito dal pm Francesco Basentini, sulla base di una consulenza tecnica, se nel tratto di via del Foro Italico, all`altezza di viale della Moschea, fosse stato montato un guardrail, Giacomo Sabelli si sarebbe potuto salvare. Lo studente originario di Caserta, che aveva 22 anni, perse il controllo dellauto che non sarebbe finito sulla corsia opposta, scontrandosi con due veicoli.

Il giovane spirò due settimane più tardi in ospedale. Nato e cresciuto a Caserta, Giacomo Sabelli dopo aver frequentato le scuole superiori in Campania si era trasferito a Roma per gli studi universitari.

Solo pochi mesi prima, l’11 luglio 2022, sempre per colpa di un salto di corsia sull'Olimpica, morirono due ragazze di 20 e 22 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini