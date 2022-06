Incidente in A1: carambola tra auto e tir, morte due pallavoliste

Maxi incidente lungo l’autostrada del Sole A1, dove sono stati coinvolti tre camion e cinque auto. A perdere la vita due ragazze originarie della provincia di Roma, Enrica Macci e Serena Ursillo. Lo scontro è avvenuto venerdì pomeriggio sul tratto autostradale tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze: otto i veicoli coinvolti.

L'incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 414. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale si è trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti con coinvolgimento di alcune vetture.

Il tratto in direzione Firenze è stato subito chiuso per le operazioni di soccorso, mentre il traffico all'interno è stasto fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta con traffico congesionato e code chilometriche.

Originarie di Tivoli e Sant'Angelo Romano, comuni della provincia nord est della Capitale, alla notizia della tragedia numerosi sono stati i messaggi di cordoglio. "Ieri il cielo si è ripreso una sua stella, ha riporta a se Enrica Macci e la sua amica Serena - il cordoglio espresso dall'ADGS Castel Madama, squadra di volley -. Una grande tragedia! Enrica aveva collaborato con la nostra associazione per alcuni anni allenando diverse squadre nel settore giovanile fino al 2018. Se ne è andata in un incidente stradale mentre si receva a giocare una gara della sua amata pallavolo! Se ne è andata una bella persona, dalla grande umanità! Francesco, Ivan, Elsa, Daniela, Arianna, Maurizio e Gina si stringono vicino alla famiglia e porgono le loro più sentite condoglianze. Un bacio al cielo".