Antonella e Lorena morte in via Cilicia, le immagini video per ricostruire la dinamica dell'incidente

Le immagini video sono state acquisite dalla polizia locale con gli agenti che le stanno visionando attentamente al fine di non lasciare nulla al caso. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incidente stradale in cui hanno perso la vita all'alba di domenica Antonella e Lorena Flores Chevez, le due giovani sorelle di Centocelle morte dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero in via Cilicia, all'Appio Latino. Accertamenti che stanno terminando i caschi bianchi del VI gruppo Torri che al momento escludono il coinvolgimento di altri veicoli.

Un incidente stradale autonomo secondo i primi riscontri dei vigili urbani capitolini, avvenuto mentre le due giovani sorelle di 23 e 19 anni stavano tornando a casa a Centocelle dopo aver festeggiato sabato sera un'amica in un locale di viale Giustiniano Imperatore, a San Paolo. Mentre viaggiavano in direzione San Giovanni, Antonella, la più grande delle due, ha perso il controllo della Peugeot 307 che stava guidando andando a sbattere violentemente contro un albero a bordo strada. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle due giovani nate e cresciute a Roma da genitori sudamericani. Arrivati sul posto i soccorritori si sono trovati davanti una scena tragica e nulla hanno potuto, se non estrarre i corpi senza vita delle due ragazze dall'abitacolo distrutto in seguito all'urto contro il platano.

Resta da accertare con esattezza cosa abbia determinato la perdita del controllo della vettura da parte di Antonella. Importanti elementi potrebbero arrivare, come detto, dalla visione delle immagini di alcune telecamere delle abitazioni private che riprendono via Cilicia, al fine di valutare l'andamento della Peugeot ed accertare, nel caso, cosa possa aver determinato l'incidente. Fra le ipotesi, tutte al vaglio degli inquirenti, non si esclude un possibile malore, un colpo di sonno, un momento di distrazione o la velocità oltre i limiti consentiti. Una strada pericolosa, come l'ha definita anche Luis Flores, padre delle due giovani ragazze morte all'alba di domenica. "La strada dove hanno perso la vita i miei due angeli è molto pericolosa, ci sono delle buche, l'illuminazione è scarsa e la segnaletica non è sufficiente e non escludo che la strada possa essere stata ghiacciata"

Un'altra ipotesi ancora al vaglio è quella che la Peugeot imboccata la curva sia finita prima contro uno spartitraffico a lato strada e poi sbalzata contro l'albero violentemente, tanto da colpire la pianta ad un'altezza di circa 2 metri dalla base del fusto. Ma gli accertamenti sono ancora in corso e richiederanno tempo, così come le analisi sui corpi di Lorena e Antonella.

Sequestrata la vettura, le salme delle due ragazze sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria e traslate al policlinico Tor Vergata, in attesa di essere riconsegnate alla mamma ed al papà di Antonella e Lorena che hanno deciso di celebrare le esequie dei loro angeli alla parrocchia Santa Famiglia di Nazareth di piazzale delle Gardenie a Centocelle, dove le due sorelle erano nate e cresciute prima che le loro vite si spezzassero in una tragica domenica mattina di dicembre.

Di certo c’è che il tratto di via Cilicia in cui si è verificato l'incidente è già stato oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per la sicurezza, per il punto in cui sorge lo spartitraffico e per la scarsa illuminazione della strada. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente si è già verificato un altro incidente mortale: era il settembre 2018 e un motociclista finì contro un albero, proprio dopo aver urtato quella piazzola posta subito la curva.

Via Cilicia

Incidente avvenuto su via Cilicia che ha quindi riacceso i riflettori sulla pericolosità della strada che collega via Marco Polo e piazza Galeria. Incidenti stradali con esito mortale che non sono una novità sulla strada, con i residenti dell'Appio Latino che nel corso degli anni non hanno lasciato nulla di intentato al fine di garantire più sicurezza sulle vie del loro quartiere. Segnalazioni, esposti e sopralluoghi che non hanno portato al momento ad una soluzione per fare in modo che sulla strada smettano di comparire fiori ed altarini a ricordare la vittima di turno