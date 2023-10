Incidente a Palestrina, perde controllo dell'auto e si schianta contro albero: morta una donna

Non ce l'ha fatta una donna di 59 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata del 30 ottobre in provincia di Roma. Era uscita di strada con l'auto e poi finita contro un albero a Palestrina. Troppo gravi le ferite riportate dall'impatto. Il suo cuore ha smesso di battere oggi, dopo la corsa in ospedale. È la 159esima vittima delle strade dall'inizio del 2023.

Secondo quanto emerso, la conducente era a bordo della sua Chevrolet quando ha perso il controllo della vettura e finendo contro il tronco dell'albero. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti che l'hanno trovata lì.

Sul posto i carabinieri di Gallicano del Lazio e il personale 118. La 59enne è stata portata all'ospedale di Palestrina in codice rosso, in prognosi riservata. L'auto è stata sequestrata dai militari che adesso indagano sulla dinamica dell'incidente. La salma è stata messa a disposizione dall'autorità giudiziaria.