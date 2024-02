Incidente a Roma: una donna è morta investita a pochi metri da casa sua

Incidente mortale ad Acilia, nell'entroterra di Ostia. Una donna di 82 anni è stata investita e uccisa da un ragazzo di 24 anni al volante di una Volkswagen Polo. L'impatto in via della Salvia, all'altezza del civico 117, alle 9 di questa mattina.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Dopo l'impatto, il 24enne si è fermato a prestare un primo soccorso. Le condizioni dell'anziana, però, sono apparse subito disperate. Sul posto anche l'eliambulanza, ma dopo un tentativo di rianimarla, la donna è morta.

Per consentire i rilievi del caso, via della Salvia è stata chiusa da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti in corso da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto si apprende la 82enne viveva a pochi passi dal luogo dell'incidente.