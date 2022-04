Incidente sulla Colombo: perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro, morta 35enne

Ha perso il controllo della Lancia Y che stava guidando, finendo contro un muro in via di Grotta Perfetta, all'altezza dell'incrocio con via Cristoforo Colombo. Un impatto costato la vita ad una donna di 35 anni, morta una volta arrivata al Sant'Eugenio. È la cronaca dell'ennesimo incidente mortale a Roma.

Il sinistro si è consumato poco dopo l'una di notte di martedì 19 aprile. La 35enne al volante dell'auto avrebbe fatto tutto da sola. Almeno questo è emerso dalle prime analisi scientifiche degli agenti della polizia locale di Roma Capitale che indagano. A soccorrere la donna, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere con la squadra 11 dei pompieri che ha dovuto usare il divaricatore e le cesoie.

Quindi, l'immediata corsa al policlinico di Tor Vergata con la donna portata in gravissime condizioni in ospedale. Poco dopo l'arrivo, però, il suo cuore ha smesso di battere. La Lancia Y è stata sequestrata. Saranno ora gli agenti della polizia locale ad indagare sull'incidente.