Incidente sulla Colombo: scontro tra due auto, morta un'anziana

Ancora un incidente mortale a Roma. Il secondo nelle ultime 48 ore. A perdere la vita una donna di 82 anni. L'anziana era al volante della sua Chevrolet Aveo quando, per cause ancora da determinare, si è scontrata con una Hyundai Tucson con alla guida un uomo del di 59 anni, sulla via Cristoforo Colombo.

L'impatto all'altezza di via Canale della Lingua intorno alle dieci del mattino di oggi, lunedì 24 aprile. Sul posto le pattuglie del X gruppo Mare della Polizia Locale e il personale del 118.

Per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sabato scorso sulla Ardeatina ha perso la vita Alessandro Massimi, militare dell'Esercito di 45 anni.