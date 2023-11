Incidente sulla Bufalotta, scontro tra due auto: morta una donna. 5 i feriti, tra loro due bambini

Una donna morta e 5 persone ferite, tra cui due bambini. È il drammatico bilancio di un altro incidente mortale sulle strade di Roma. La tragedia in via Bufalotta si è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, all'altezza di via Ortezzano, nei pressi del grande raccordo anulare. Lo scontro intorno alle 15:45 circa. Sul posto, nel territorio di Cinquina, la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima.

Morta un'anziana

L'incidente, secondo quanto appreso, è avvenuto tra una Fiat Panda e una Nissan Micra e ha coinvolto anche una Fiat Multipla parcheggiata. A bordo della Panda si trovavano la conducente, una donna di 63 anni, trasportata in ospedale in codice rosso e la passeggera di 85 anni, quest'ultima morta sul colpo.

A bordo della Micra una famiglia di origini filippine, padre madre e due bambini, tutti trasportati in ospedale per accertamenti. La madre e i figli di 4 e 6 anni. Sono stati tutti trasportati all'ospedale Gemelli e non sarebbero in gravi condizioni. Il padre che era alla guida all'Umberto I, invece, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Le indagini

Gli agenti hanno chiuso la strada per ore e il traffico è andato in tilt. La salma dell'anziana vittima è stata messa a disposizione della magistratura. I veicoli coinvolti, come da prassi, sono stati invece sequestrati dalla polizia locale, impegnata nei rilievi scientifici e nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Lo scontro frontale tra le due auto è l'ipotesi più probabile.

174 vittime a Roma e provincia

Quella di oggi è la 174esima vittima del 2023, prima di lui il ciclista morto sulla Casilina. Una decesso che arriva a poche ore dalla manifestazione per la giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, che si terrà domenica 19 novembre in via dei Fori Imperiali.

Per l'occasione i manifestanti faranno una installazione realizzata con un tappeto di scarpe bianche, fiori e candele per non dimenticare chi non c'è più e per chiedere con forza misure di contrasto dei rischi sulle strade. A seguire ci sarà una ciclopedalata che arriverà a Labaro dove lo scorso 19 ottobre è morto il giovane universitario Gabriele Sangineto, travolto da due auto mentre attraversava sulle strisce.