Incidente a Centocelle: morta una donna. Scontro tra due auto e carambola contro vetture in sosta

Graziella Tiburzi, una donna, di 74 anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Centocelle. Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, è avvenuto in via Giacomo Bresadola all'altezza dell'incrocio con via Filippo Smaldone nella mattinata di lunedì 8 maggio. Il cuore della donna ha smesso di battere in ospedale, 24 ore dopo, nella giornata di martedì. Troppo gravi le ferite riportate.

Secondo quanto appreso da RomaToday, lo scontro ha visto coinvolte due auto, una Opel - condotta da Graziella Tiburzi - e una Renault con al volante una donna di 54 anni. Dopo l'impatto avvenuto frontalmente, le due vetture sono finite contro altre due macchine parcheggiate nei pressi.

Graziella Tiburzi già in gravissime condizioni è stata portata dal 118 all'Umberto I n codice rosso. I medici hanno tentato il tutto per tutto. La salma sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, a quanto si apprende legato al mancato rispetto di una precedenza.