Incidente sulla via Appia Sud: scontro tra due auto, morta 43enne

Incidente con esito mortale a Velletri dove una donna di 43 anni è morta prima di poter arrivare in ospedale. La tragedia stradale si è registrata intorno alle 16:30 di mercoledì pomeriggio sulla via Appia Sud, nel territorio del Comune dei Castelli Romani. Due le auto coinvolte.

In particolare il sinistro ha visto coinvolte una Alfa 147 condotta da una donna di 36 anni ed una Fiat Panda, alla cui guida c'era la 43enne. Violento l'impatto fra le due vetture, avvenuto all'altezza del chilometro 35 della SS7 per cause in via di accertamento.

In condizioni critiche, la 43enne alla guida della Panda è stata affidata alle cure del personale dell'ambulanza del 118 ma è deceduta prima di poter arrivare in ospedale. Ferita anche l'altra automobillista coinvolta nello scontro, trasportata in codice rosso all'ospedale di Velletri.

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri.