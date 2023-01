Morta in ospedale la donna investita da un'auto a Torre Angela

Non ce l'ha fatta la donna investita da un'auto lo scorso giovedì a Torre Angela. Residente poco distante dal luogo dell'incidente stradale Lorena Mora Narvalez è morta venedì 27 gennaio in ospedale dove era stata trasportata d'urgenza, troppo gravi le ferite riportate.

La donna, una 50enne italiana di origini sudamericane, era stata investita da un'auto alle prime ore del giorno mentre stava attraversando la strada su via di Torrenova. Erano le 5:30 quando la Fiat Panda condotta da un uomo di 63 anni la travolse all'altezza dell'incrocio con via del Torraccio di Torrenova, in prossimità di un istituto scolastico.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, sul posto intervenne l'ambulanza del 118. Trasportata d'urgenza al policlinico Tor Vergata in condizioni critiche, i medici del nosocomio universitario non hanno potuto far altro che constatarne il decesso il giorno successivo.

Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale.