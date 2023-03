Incidente alle Terme di Caracalla: scontro auto-scooter, morta una donna

Tragedia stradale in Centro a Roma dove una donna è morta in seguito a un incidente. E' accaduto sabato mattina alle Terme di Caracalla. Uno scontro fra un'auto ed uno scooter nel corso della quale ha avuto la peggio la conducente del mezzo a due ruote.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:00 del 4 marzo in viale Guido Bacelli, altezza civico 14, poco distante da viale delle Terme di Caracalla. L'impatto fra una Fiat Punto condotta da una 28enne italiana - fermatasi a chiamare i soccorsi - e il Peugeot Belville è stato fatale per la 65enne italiana alla guida dello scooter, che è deceduta.

Una dinamica tutta da ricostruire, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale. Disposta la chiusura di viale Guido Baccelli, tra viale Giotto e via delle Terme di Caracalla. Per la conducente dell'auto sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito presso l'ospedale San Giovanni.

La morte di Valentina Sebastiani

Poco distante dal luogo della tragedia aveva perso la vita la notte dello scorso 1 dicembre un'altra donna. Finita contro un albero in via Antonina mentre si trovava in sella a uno scooter per Valeria Sebastiani, imprenditrice romana del bartending, non ci fu niente da fare. Aveva solo 39 anni.