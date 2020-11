Tragedia alle porte di Roma: frontale tra Harley e una Punto, muore una motociclista

Tragedia alle porte di Roma. Una motociclista di 53 anni, Stefania Cola, è rimasta uccisa a seguito di uno scontro frontale avvenuto su via Nomentana, all'altezza del civico 151, nel territorio del comune di Mentana. L'incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, al confine con il comune di Monterotondo. La donna viaggiava in direzione Monterotondo a bordo della sua Harley Davidson quando, poco dopo le 16, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, condotta da un 58enne di Mentana.

Terribile l'impatto che ha distrutto i due mezzi. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Monterotondo. Una corsa disperata poi rivelatasi vana: Stefania Cola è infatti morta poco dopo il ricovero. Illeso il conducente della vettura, portato per gli esami di rito al Sant'Andrea di Roma.

Posti sotto sequestro i due mezzi, mentre la salma della donna è stata portata all'Umberto I di Roma. A coordinare le indagini la procura di Tivoli, mentre tutti gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Mentana.