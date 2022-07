Investita da un'auto mentre fa jogging, morta romana in villeggiatura a Terracina

Tragedia stradale a Terracina, in provincia di Latina, sulla Migliara 58. Una donna romana di 55 anni è morta mentre faceva jogging lungo la strada, investita da un'auto che proveniva alle sue spalle e che l'ha travolta. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo purtroppo alla signora, originaria della Capitale, che si trovava in vacanza insieme al marito in un residence poco lontano dal luogo dell'incidente.

Accanto a lei venerdì mattina c'era anche il marito, che la affiancava in bicicletta e che è stato invece solo sfiorato dall'auto. E' stato lui, medico di professione, il primo a soccorrerla in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è stata anche attivata l'eliambulanza, ma purtroppo la donna ha cessato di vivere prima ancora di poter essere trasferita in ospedale.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Terracina, intervenuti subito dopo l'incidente, la signora e il marito stavano percorrendo il lato destro della strada, dunque non contromano ma nella stessa direzione di marcia delle auto, e non si sono accorti evidentemente del veicolo che sopraggiungeva alle loro spalle. L'auto era condotta da una donna di 34 anni.

Ulteriori analisi e accertamenti sulla dinamica del sinistro sono tuttora in corso da parte degli agenti della polstrada.