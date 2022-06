Incidente frontale tra auto: morta una donna, tre feriti gravi

Tragedia stradale a Lanuvio dove una donna è morta in seguito ad uno scontro frontale tra due auto. Ferite gravemente altre tre persone, due giovani fratelli e lo zio della vittima, soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati d'urgenza in due diversi ospedali. Per Roberta Contini, 48enne di Ardea, non c'è stato nulla da fare, la donna è deceduta infatti sul colpo.

L'intervento dei soccorritori alle 14:00 di lunedì 13 giugno all'altezza del civico 69 della via Laviniense, strada provinciale che collega Lanuvio alla zona di Campoleone, nell'area dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Qui, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente due auto: una Ford Fusion dove viaggiavano due fratelli di 21 e 23 anni, entrambi di Lanuvio, ed una Nissan Micra sulla quale si trovavano Roberta Contini e lo zio, un 49enne di Genzano di Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lanuvio ed i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri. Affidati alle cure del personale del 118 i due ragazzi che si trovavano sulla Fusion sono stati trasportati entrambi in codice rosso alla casa di cura città di Aprilia. Grave anche il conducente della Micra, accompagnato d'urgenza all'ospedale San Camillo in prognosi riservata con l'eliambulanza. Per Roberta Contini invece non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Chiusa temporaneamente la strada provinciale Laviniense per consentire l'intervento dei soccorritori, resta da accertare l'esatta dinamica del sinistro. Svolti i rilievi scientifici i carabinieri sono a lavoro per ricostruire le esatte cause dell'incidente stradale.