Incidente sulla Nomentana Bis, morta ventunenne e due feriti. Nel 2023 già 57 vittime tra Roma e provincia

Una ragazza di ventuno anni morta e altre due persone rimaste ferite, di cui uno grave. È il drammatico bilancio di un incidente mortale avvenuto nella serata di venerdì, intorno alle 23 circa, lungo la via Nomentana Bis, all'altezza della rotatoria di Tor Lupara, nel comune alle porte di Roma. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia stradale.

All'altezza di una curva si sono scontrate una Mini Cooper e una Mercedes Classe C. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf. Fatale l'impatto per una ragazza di 21 anni.

La ragazza al volante della Mini Cooper, all'arrivo dei soccorsi, era già in condizioni gravissime. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, dove è morta. La salma è stata messa a disposizione della procura di Tivoli. È la cinquantasettesima vittima da inizio anno.

E ieri pomeriggio, sul viadotto Giovanni Gronchi, un'altra persona è morta in strada. Un motociclista di 73 anni, in sella a una moto Bmw Gs 1100, è improvvisamente caduto per cause in corso di accertamento sbattendo con violenza sull'asfalto. La polizia locale indaga sulla dinamica.