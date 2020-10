Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino, la ragazza deceduta è una 25enne di Tor Bella Monaca

Aveva 25 anni ed era residente a Tor Bella Monaca la ragazza morta in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Roma-Fiumicino nel pomeriggio di mercoledì. Residente nella periferia est della Capitale la giovane viaggiava sul lato passeggero a bordo di una vettura che si è schiantata contro le barriere di protezione dell'A91.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto mercoledì 14 ottobre in corrispondenza del km 14, in direzione dell’aeroporto. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Punto che proveniva dalla Roma-Civitavecchia e viaggiava verso la Roma-Fiumicino (direzione Leonardo Da Vinci) ha perso il controllo del veicolo, impattando contro le barriere centrali dell'A91.

Intervenuti sul posto i soccorritori nullla hanno potuto se non constatare il decesso della 25enne. Sotto choc il conducente della vettura, un uomo di 36 anni residente a Fiumicino, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia.

Da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Albano. Sequestrato il mezzo. Il 36enne è stato indagato per omicidio stradale.