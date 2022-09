Investita da un'auto, morta una donna

E' morta dopo essere stata investita da un'auto. La tragedia stradale venerdì mattina al Portuense dove una anziana di 74 anni è stata colpita da una Smart condotta da una 43enne.

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8:00 del 23 settembre in viale Giuseppe Sirtori, in prossimità di largo Gaetano La Loggia. Investita da una vettura, a nulla è servito l'intervento del personale dell'ambulanza del 118. La donna è deeceduta in ambulanza nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici del caso per accertare la dinamica dell'accaduto. Fermatasi a chiamare i soccorsi la automobilista è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Al fine di consentire i rilievi si sono registrati dei rallentamenti alla normale circolazione con traffico rallentato. Deviate le linee bus.