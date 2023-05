Incidente a Ponte Mammolo, investita e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di 54 anni è morta investita da un'auto a Ponte Mammolo. La signora, di nazionalità romena, è stata centrata da un'auto all'altezza dell'incrocio tra via Cassino e via Tiburtina, a pochi passi dalla stazione degli autobus.

La donna aveva vicino a sé un carrello per la spesa. L'uomo al volante di una Volkswagen Polo, un ragazzo di 20 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto gli agenti del gruppo Tiburtino che analizzeranno se la donna fosse o meno sulle strisce pedonali e proveranno a verificare se ci sono telecamere in zona, utili per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.

Come da prassi in questi casi, il conducente dell'auto è stato sottoposto ai test di alcol e droga e la vettura è stata sequestrata. La salma della 54enne è stata portata in ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello di Ponte Mammolo è stato il secondo incidente mortale di domenica. Il primo, in ordine di tempo, quello ad Acilia. A perdere la vita una donna di 57 anni, anche lei romena.