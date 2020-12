Incidente sul lungotevere: investita da uno scooter, morta una donna

Investimento con esito mortale sul lungotevere de' Cenci in Centro a Roma. A perdere la vita dopo il trasporto in ospedale una donna di 80 anni. A colpirla mentre attraversava la strada uno scooter condotto da un uomo di 46 anni.

L'incidente stradale è avvenuto intorno 18:00 di mercoledì 16 dicembre all'altezza di piazza Gerusalemme, nella zona del Ghetto. Qui l'anziana, mentre attraversava la strada, è stata investita da uno scooter Honda Sh 300. Ferita gravemente l'80enne è stata affidata alle cure del personale dell'ambulanza del 118 ma è deceduta dopo il trasporto all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi, lo scooterista, un 46enne romano rimasto illeso, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Centro (ex Trevi), della Polizia Locale di Roma Capitale.

Da una prima ricostruzione e dagli elementi raccolti dai 'caschi bianchi' sembrerebbe che la donna non stesse attraversando sulle strisce pedonali. La salma della donna è stata traslata all'Isituto di Medicina Legale dell'università La Sapienza di Roma.