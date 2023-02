Investita da un camion per la raccolta dei rifiuti: morta una donna

E' morta dopo essere stata investita da un camion della nettezza urbana. L'incidente stradale è avvenuto martedì mattina a Ladispoli, sul litorale laziale. Per la donna, Rosa Russo, una 83enne residente nello stesso comune della provincia di Roma, non c'è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata intorno alle 8:30 del 7 febbraio in viale Europa. Qui, per cause ancora in via di accertamento, l'anziana è stata investita da un camion impegnato in quel momento nella raccolta dei rifiuti. Da subito in condizioni disperate per l'83enne i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne la morte. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'investimento gli agenti della polizia locale di Ladispoli. Al fine di consentire i rilievi scientifici la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico. Sotto choc l'autista del compattatore.

Appresa la tragica notizia il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha espresso vicinanza ai familiari della vittima: "A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la Città di Ladispoli esprimo vicinanza nei confronti dei familiari della nostra concittadina che questa mattina è rimasta vittima di un tragico incidente stradale in Viale Europa. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma confidiamo che su questo faranno piena luce gli organi inquirenti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, a cui rivolgo le più sentite condoglianze".

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 14:47 del 7 febbraio 2023