Incidente a Guidonia, esce di casa poi attraversa e viene centrata da un Suv: morta una donna

Incidente mortale a Guidonia, in provincia di Roma. A perdere la vita una 62enne che ha attraversato la strada in un tratto senza strisce pedonali ed è stata centrata da un suva.



Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, la tragedia si è consumata verso le 6:10 di mercoledì mattina in via Casal Bianco, la strada che collega Settecamini con Guidonia. La donna era appena uscita dalla sua abitazione e ha attraversato la carreggiata della '48' nel pressi della rotatoria di via di Marco Simone.



La 62enne è stata così investita da un suv Honda Cr-V condotto da un 83enne di Roma. La donna è stata sbalzata per diversi metri. Un'eliambulanza l'ha trasferita all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e nel pomeriggio la donna è morta. L'auto, come da prassi, è stata sequestrata. La Procura ha aperto un fascicolo.

