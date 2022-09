Incidente in A1: 50enne muore in ospedale dopo due giorni di agonia

Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato scorso sull'autostrada A1 Roma-Napoli. In condizioni critiche la automobilista, una 50enne lombarda, è deceduta nella notte all'ospedale San Camillo dove era stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso. Lo scrive FrosinoneToday.

L'incidente stradale è avvenuto lo scorso 3 settembre nel tratto di autostrada del Sole compreso fra i caselli di Valmontone e Colleferro, in direzione sud. Estratta dalle lamiere della vettura nella quale si trovava dai vigili del fuoco la donna si era scontrata con un autobus per cause in via di accertamento con la sua vettura che si era poi ribaltata al centro della carreggiata.

Stanotte la tragedia, con i medici del San Camillo che ne hanno comunicato il decesso ai familiari.