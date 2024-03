Minivan invade la corsia opposta e si scontra contro tre auto: morta una donna, 4 i feriti

Una donna di 46 anni morta sul colpo e quattro persone ferite, di cui una in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente mortale che si è verificato alle porte di Roma, nel territorio del comune di Monte Compatri, all'altezza del chilometro undici di via Prenestina Nuova. A ricostruire la dinamica dell'incidente mortale i carabinieri della stazione di Colonna coordinati da quelli della compagnia di Frascati.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto appreso, intorno alle 11 del mattino, un uomo di 36 anni al volante di un Mercedes Vito, un minivan, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi contro una Mercedes guidata da un 76enne, seduto accanto alla moglie 73enne. Nella carambola è rimasta coinvolta anche la Ford Fiesta guidata dalla 46enne romana, S.L. le sue iniziali, morta sul colpo, e infine contro una Citroen Picasso guidata da un 32enne romano.

Quattro feriti

Il corpo di S.L., incastrato dalle lamiere della sua auto che si era anche ribaltata dopo l'impatto, è stato liberato già privo di vita dai vigili del fuoco e portato a Tor Vergata, a disposizione della magistratura.

Le quattro persone ferite non sarebbero in pericolo di vita. Il 32enne nella Citroen e i due anziani sono stati portati in diversi ospedali di Roma, mentre il 36enne al volante del Mercedes Vito è stato elitrasportato al San Camillo. L'uomo è in gravi condizioni. Su di lui saranno eseguiti gli accertamenti tossicologici. I mezzi sono stati tutti sequestrati.