Morta Elena Baruti, la liceale investita da un'auto sulla via Nomentana

Non ce l'ha fatta Elena Baruti, la liceale investita da un'auto sulla via Nomentana, nel Quartiere Trieste. La 18enne è morta al Policlinico Umberto I dove era stata trasportata in condizioni disperate.

La morte della 18enne ha trovato la vicinanza del Liceo Giulio Cesare che l'ha ricordata comunicando la tragica notizia: "Lutto nella comunità liceale. Con immenso dolore e sgomento comunichiamo la prematura scomparsa della nostra carissima alunna Elena Baruti. L'intera comunità scolastica del Liceo Giulio Cesare si stringe con grandissimo affetto intorno ai genitori e alla sorella Giulia, nostra ex alunna".

Morta Elena Baruti investita sulla via Nomentana

L'incidente che ha portato alla morte di Elena Baruti è avvenuto la sera dello scorso 29 aprile quando la giovane è stata investita da un'auto, una Audi A1, mentre attraversava la strada sulla via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con via di Sant'Agnese, poco distante dalla sua abitazione. Soccorsa dal 118 è stata trasportata d'urgenza al nosocomio universitario di viale Regina Margherita dove è poi morta dopo oltre due giorni d'agonia.

Liceale investita sulla via Nomentana

A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno ora gli agenti dei gruppi Montemario e Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno fatto i primi rilievi scientifici poco dopo l'incidente. Secondo i primi riscontri, alla guida dell'auto che ha centrato la diciottenne, c'era un uomo di 40 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Anche lui portato in ospedale, è stato sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga.

Dalle testimonianze che la polizia locale raccoglierà e dall'analisi delle telecamere, si potrà capire se la 18enne avesse o meno attraversato sulle strisce pedonali e con semaforo verde. Con lei, secondo i primi rilievi investigativi, anche alcuni amici, rimasti illesi già ascoltati dai 'caschi bianchi'.