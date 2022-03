Investita da un camion mentre attraversa la strada, morta un'anziana

Stava attraversando la strada, quando è stata centrata da un camion. Tragedia a Roma, in zona La Rustica, dove un'anziana di 74 anni è morta, dopo essere stata investita da un mezzo pesante intorno alle 9 del mattino in via Dameta, sotto il ponte della A24. Un'area molto trafficata quella per chi deve raggiungere la zona con via Cervara.

Secondo quanto si apprende, il conducente del camion - un uomo di 46 anni - si è fermato a prestare i primi soccorsi alla donna. Non c'è stato però nulla da fare. Sul posto la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del V gruppo Casilino, con gli agenti impegnati subito per i rilievi scientifici e la ricostruzione della dinamica. Da quanto appreso da RomaToday, la donna stava attraversando la strada quando è avvenuto l'impatto fatale.

Sarà ora compito di chi indaga, determinare se l'investimento sia avvenuto sulle strisce o meno. Come sa passi l'autocarro Iveco è stato sequsraertato, mentre il conducente sottoposto ai test di alcol e droga. Due giorni fa, un altro pedone è morto nella capitale. Un uomo di 61 anni, infatti, è deceduto per le gravi ferite riportata in un incidente avvenuto a Centocelle, in via Casilina.