Incidente a La Storta, scontro tra due auto: morta una donna. Indagini sulla dinamica

Una donna di 47 anni è morta oggi a Roma, a seguito di incidente stradale nella zona di La Storta. Un impatto fatale avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica 10 gennaio. Sul posto, allertate, le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della polizia locale che, per eseguire i rilievi scientifici, hanno anche chiuso temporaneamente la strada, nel tratto da via Brozolo a via Montagnana.

L'impatto fatale, in via della Storta all'altezza del civico 352. Secondo una prima ricostruzione la donna di 47 anni, morta sul colpo, era a bordo della sua Dacia Sandero quando si è scontrata, per cause da appurare, con una Opel Meriva condotta da un 20enne poi portato al Gemelli in stato di choc.

Per lui, come da prassi, sono stati richiesti gli esami tossicologici. Saranno ora le indagini della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire esatta dinamica dell'incidente.