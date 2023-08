Incidente a Cornelia, donna muore investita da un furgone. I testimoni: "Era sulle strisce"

Una donna è morta mentre stava attraversando la strada all'altezza di piazza dei Giureconsulti, nell'incrocio tra via Boccea e circonvallazione Cornelia. L'impatto intorno alle 11 di lunedì 28 agosto. La vittima è stata investita da un uomo al volante di un furgone bianco, che stava per svoltare e imboccare circonvallazione Cornelia.

Sul posto vigili del fuoco, la pattuglia della stazione madonna del Riposo dei carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi di rito. Stando ai primi racconti dei testimoni che hanno assistito alla scena, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente del mezzo è sceso dopo l'impatto. L'uomo sarà portato in ospedale per i test di alcol e droga come da prassi. Il mezzo sarà sequestrato. Indagano i caschi bianchi.