Sbandano con l'auto ed escono fuori strada: morta ragazza di 19 anni, gravi due amici

Tragedia nella notte a Colleferro dove Alisia Mastrodonato, ragazza di 19 anni è morta in un incidente stradale. Gravi due suoi amici. È la cronaca di una drammatica carambola, avvenuta all'altezza del chilometro 49 della strada statale Casilina, avvenuta alle 2:30 del mattino di sabato 9 aprile in una delle strade della provincia di Roma. Per la giovane, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono accorse tre ambulanza, i vigili del fuoco di Colleferro, i carabinieri e la polizia stradale. I pompieri della squadra 16 a, hanno dovuto estrarre dalle lamiere della vettura i tre ragazzi. Due, il conducente - un 21enne - e la sua amica, anche lei di 21 anni, entrambi incastrati dalle lamiere dell'auto, sono stati estratti vivi e portati all'ospedale di Colleferro in gravi condizioni.

Per Alisia Mastrodonato, non c'è stato nulla da fare. È morta appena arrivata in ospedale. A dicembre prossimo avrebbe compiuto 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiavano i tre, una Bwm, avrebbe sbandando appena superato una curva finendo contro una cancellata. Le indagini dei carabinieri diranno di più. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro come da prassi. Si indaga per determinare le cause dell'incidente mortale.

