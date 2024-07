Incidente a Balduina, investite sulle strisce a pochi metri da casa: morta la madre, grave la figlia

Una donna di 89 anni morta e la figlia di 57 anni in gravissime condizioni. È il drammatico bilancio di un investimento avvenuto in via Appiano 18, sulle strisce pedonali, proprio a pochi passi dove le due donne condividevano un appartamento in affitto.

Investite sotto casa

Le due donne, l'anziana mamma e la figlia 57enne, stavano tornando a casa quando alle 23:30 di domenica sono state travolte da una Renault Megan Scenìc guidata da un uomo di 33 anni. Fatele l'impatto per l'anziana, morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Camillo. La figlia è stata portata all'ospedale del policlinico Gemelli in codice rosso: ha riportato diverse fratture e le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre i medici del 118, anche la polizia locale di Roma Capitale.

Le indagini

La strada è rimasta chiusa fino alle 8 del mattino di oggi per permettere i rilievi degli agenti del VII gruppo Appio, con la luce del giorno, e la pulizia della carreggiata. La Renault Scenìc è stata sequestrata. Tra le ipotesi principali dell'incidente mortale ci sarebbe l'alta velocità, viste anche le condizioni della Scenìc con il parabrezza sfondato sul lato passeggero e il paraurti danneggiato sul lato conducente.

Cinque morti nel week end

A Roma il bilancio dei morti nel fine settimana diventa ancora più nero. Sono cinque le vittime registrate negli incidenti stradali in poche ore, delle ultime due se n'è avuta notizia oggi, dell'uomo di 53 anni morto all'Olgiata e di Simona Piergiovanni, morta dopo 5 settimane di lotta in ospedale.