Incidente sul lungomare, anziana investita sulle strisce e uccisa all'alba da un pirata della strada

Una donna di 84 anni è stata investita e uccisa da un pirata della strada al volante di un'auto che l'ha travolta, per poi allontanarsi. È quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 10 giugno, alle 5 del mattino sul lungomare degli Ardeatini nel comune di Ardea.

La tragedia si è consumata all'altezza civico 370. La donna è morta sul colpo. L'auto che l'ha travolta procedeva in direzione Anzio. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Anzio e della tenenza di Ardea che, dopo i primi rilievi, stanno lavorando per trovare il pirata della strada.

L'anziana è stata investita nei pressi del locale il Delfino Blu, in prossimità delle strisce pedonali. Stando a quanto appreso, i carabinieri avrebbero già trovato e sequestrato una parte di specchietto che sarà utile per risalire alla macchina in fuga. Sono 65 le vittime delle strade a Roma e dintorni. L'ultimo ieri, Vincenzo Dorascenzi morto in un incidente a Lariano.