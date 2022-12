Travolta mentre attraversava la strada: morta un'anziana

È stata investita mentre attraversava la strada lo scorso giovedì, 15 dicembre. Dopo una settimana di cure al policlinico Gemelli di Roma, è morta. Vittima una donna di 82 anni. Chi l'ha travolta in via Claudia, intorno alle 9:30 al volante di una Volkswagen Polo, è stato un giovane 22enne. Ora il suo nome è stato iscritto nel fascicolo per omicidio stradale.

A coordinare le indagini la procura di Civitavecchia. A ricostruire la dinamica del sinistro, invece, ci sono gli agenti della polizia locale di Ladispoli. Le indagini dovranno determinare se l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno.