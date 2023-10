Corriere fa retromarcia con il furgone, investe e uccide anziana. Salvato dal linciaggio dei parenti

Ha fatto retromarcia con il furgone senza vedere attentamente dagli specchietti retrovisori. Così ha investito e ucciso una anziana di 88 anni. Per questo motivo ora un corriere è accusato di omicidio stradale.

È la cronaca dell'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre a San Cesareo, in via Matteotti.

Il 40enne al volante del furgone aveva appena effettuato una consegna e stava per rimettersi in strada. Facendo marcia indietro, però, ha investito e ucciso l'anziana che era dietro di lui. Per l'88enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Il corriere, sotto choc, ha allertato il numero unico per le emergenze. Nell'attesa dei soccorsi, tuttavia, i familiari della vittima hanno raggiunto via Matteotti e hanno tentato di aggredire il 40enne che per sfuggire al linciaggio è scappato, rifugiandosi in un negozio.

A salvarlo, sono arrivati i carabinieri. L'uomo, portato in caserma, è accusato di omicidio stradale. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria che ha disposto anche l'autopsia sul corpo dell'anziana vittima e richiesto i test di alcol e droga al conducente del furgone. I risultati sono attesi nei prossimi giorni. I carabinieri che indagano hanno sequestrato il mezzo pesante.