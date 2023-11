Incidente sulla Laurentina: morta una 13enne, ferite la madre e un'amica. L'ipotesi dell'alta velocità

Una giovane di 13 anni è morta questa notte a Roma in un incidente stradale avvenuto sulla Laurentina. Il sinistro è avvenuto all'altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg

È il secondo incidente mortale in quel tratto di strada in pochi giorni, dopo quello dello scorso 3 novembre. Secondo quanto appreso la tragedia si è verificata intorno all'una e 50 circa di domenica 5 novembre. La piccola era in auto con la madre e un'amica di famiglia.

L'incidente mortale

L'auto sulla quale viaggiavano le tre, secondo una prima ricostruzione, ha imboccato la rotatoria e si è cappottata tre volte, probabilmente a causa dell'alta velocità a cui stava marciando. L'asfalto bagnato per il maltempo avrebbe reso scivoloso il fondo stradale e, conseguentemente, reso la frenata impossibile.

La minorenne è morta durante il tragitto in ospedale. La giovane era seduta sul sedile posteriore, da capire se con le cinture allacciate. La madre e l'amica sono rimaste ferite in modo grave e sono state ricoverate in ospedale in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita. Entrambe sono state sottoposte all'alcol test.

Le indagini

Sul caso indagano gli agenti della polizia di Roma Capitale del gruppo X Mare, sul posto per i rilievi scientifici. Non è escluso che la vettura potrebbe aver urtato il marciapiede per poi ribaltarsi all'altezza di via Gutenberg. L'auto, come da prassi in questi casi, è stata sequestrata. Al momento non è chiaro chi delle due donne fosse al volante. Chi era alla guida rischia un'accusa per omicidio stradale.

Altro mortale sulla Laurentina

La 13enne è la 166esima vittima nel 2023 a causa di incidenti stradali a Roma e provincia. Pochi giorni fa, sempre sulla Laurentina, perse la vita Oscar Roselli, un noto osteopata di 33 anni. Il suo sinistro, anche quello autonomo, era avvenuto all'altezza di via di Tor Pagnotta. Nei giorni scorsi persero la vita anche Mirko Pacioni, morto a 34 anni a Fiumicino e prima di lui, nel lungo ponte di Halloween, persero la vita Alex Cappellacci, Grazia Grazioli, Patrizia Miranda e Konde Bana.

Articolo aggiornato alle 13.40 del 5 novembre