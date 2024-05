Incidente a Morena, bambino di 12 anni investito da 86enne mentre era in bici. È grave

È stato travolto dall'auto di un pensionato di 86 anni mentre si trovava in biclicletta. Un bambino di 12 anni è grave dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in via del Casale Agostinelli, a Morena. L'impatto è avvenuto poco dopo le 17.30.

Il minorenne è stato elitrasportato in codice rosso al policlinico Gemelli da una eliambulanza del 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Il dodicenne ha riportato fratture su varie parti del corpo. Sul posto, oltre i medici, anche gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della polizia che indagano per ricostruire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, il 12enne stava attraversando la strada con la bicicletta. Proprio in quel momento la Hyundai i10 condotta dall'86enne lo ha travolto. La vettura, stando a quanto appreso, procedeva a velocità limitata. Il minorenne è stato comunque sbalzato sull'asfalto procurandosi diverse ferite.

L'automobilista è stato portato in stato di choc all'ospedale San Giovanni. Come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga e la vettura è stata sequestrata, insieme con la bici.