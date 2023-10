Roma, incidente a Monti Tiburtini: investito da un'auto, morto un uomo

Incidente stradale a Pietralata dove è un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto, una Ford Fiesta. Il sinistro in via dei Monti Tiburtini. Per il pedone, un italiano di 71 anni, non c'è stato nulla da fare.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13:00 di martedì 3 ottobre in corrispondenza del civico 151 della strada che collega la via Tiburtina alla zona del Nomentano, in direzione piazza Bologna, nel tratto di strada compreso fra l'ospedale Sandro Pertini e Ponte Lanciani. Con l'automobilista fermatosi a prestare i primi soccorsi, per l'anziano i soccorsi sono stati vani: è praticamente morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Svolti i primi rilievi scientifici, i caschi bianchi sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Proprio il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato segnalato dagli abitanti della zona, in particolare dal comitato popolare Monti di Pietratala, che proprio ieri tramite le pagine di RomaToday avevano denunciato i pericoli per i pedoni che percorrono il tratto che porta alla rampa di accesso a Ponte Lanciani. Oggi la tragedia.