Incidente a Monteverde, scontro tra bus e un'auto: feriti 5 passeggeri

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, a Monteverde. A scontrarsi in via Federico Ozanam, all'altezza dell'incrocio con via Francesco Catel, un bus Atac della linea 44 e una Cupra Formentor.

Sul posto il personale del 118 e le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma. A seguito dello scontro avvenuto alle 9 del mattino sono rimaste lievemente ferite 6 persone, 5 passeggeri e il conducente dell’auto, trasportate in vari ospedali in codice verde.