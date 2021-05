Incidente a Montesacro: si scontrano auto e scooter, ferito 21enne

E' stato trasportato in ospedale in seguito ad un incidente stradale. A rimanere ferito un 21enne, coinvolto in uno scontro fra lo scooter che stava conducendo ed un'auto. Il sinistro in zona Città Giardino, a Montesacro intorno alle 22:00 di venerdì sera.

Lo scontro su corso Sempione, altezza viale Tirreno, dove uno scooter Honda ed una Fiat Panda sono venuti a contatto per cause in via di accertamento. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 21enne romeno, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sandro Pertini, grave ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.